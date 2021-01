Itaniji: Oluwo sọ ìtàn bí Orunmila ṣe jìyà nílùú Iwo àti ayọ̀ tó gbẹ̀yìn rẹ̀ torí sùúrù

Oluwo, ninu ọrọ itaniji wa fun ti ọsẹ yii, salaye ohun to faa ti wọn fi n pe aya ni iyawo ati bi Orunmila se jiya niwo amọ to se suuru, eyi to mu ki ayọ gbẹyin ọrọ rẹ nigbẹyin.