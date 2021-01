Domestic Violence in Benue: Ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún dáná ṣun ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ lẹ́yìn eré ìfẹ́

E wo ni ki ololufẹ sun lalẹ, ki wọn fi ẹnu ko ẹnu, ki o si ji pẹlu irora ina ni ara rẹ, eyi to si jasi iku ọrẹkunrin rẹ.

Bayii ni ọrọ ifẹ laarin Elvis Chinma Omah, to n ta oogun ati ọrẹbinrin rẹ ri ni ilu Markurdi, to jẹ olu ilu Benue.

Ifẹ wọn gbona to bẹẹ ti wọn ṣe ibura fun ara wọn wi pe, awọn ko ni dalẹ ara awọn, ati wi pe igbeyawo ni yoo kẹyin irinajo ifẹ wọn.

Amọ ọjọ ko tọjọ, osu ko to osu, ti olobo ta ọrẹbinrin pe Omah, to gbẹmi le bi ọkọ afẹsọna ti n nifẹ ikọkọ pẹlu obinrin miran.

Esther bẹrẹ si ni binu nigbati awọn ọrẹ rẹ sọ fun wi pe Omah ti ni ẹlọmiran o, to si ti fẹ ṣe igbeyawo pẹlu rẹ ni abule wọn.

Esther lasiko to n wi tẹnu rẹ fun awọn ọlọpaa sọ pe, Omah lo gba ibale oun, to si ṣe ileri fun oun wi pe oun ko ni dalẹ.

Esther gba ẹbẹ Omah, amọ o gbe garawa bẹntirol dani, to si tọju rẹ si ita ki o to wọle tọ Omah lo ninu ile rẹ.

Esther dana sun Omah lẹyin ibalopọ ati ifẹnukonu:

Esther se ounjẹ alẹ fun, wọn jẹun, ti wọn si gbadun ara wọn, ki o to di wi pe wọn gba ibusun lọ.

Lẹyin ti wọn jọ sun, ni Esther dide to si lọ gbe bẹntirol, to si da a yika yara Omah, ko o to sọ ina si.