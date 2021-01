Nollywood Yoruba epic movies: Wo àwọn sinimá mẹ́wàá tó gbé sinimá Yorùbá sáyé lọ́pọ́ ọdún sẹ́yìn

Ọpọlọpọ awọn ere itage ati sinima lawọn agba oṣere ni ilẹ Yoruba ti gbe jade eleyi to ti mi orilẹede Naijiria ati oke okun tititi.

Ṣaaju asiko yii, itan ati agbekalẹ ere Yoruba maa n mu ọpọlọpọ lọkan to bẹẹ gẹ ti awọn ti kii ṣe ọms Yoruba.

Bẹẹ, wọn ko si gbọ Yoruba pẹlu nigba naa maa n joko ti awọn eeyan to ba gbọ lati maa tu ohun ti wọn ba sọ nitori igbesẹ ṣisẹ n tẹle awọn ere sinima naa, a maa fa eeyan to ba n wo o lọkan, yala o gbọ ede Yoruba ti wọn n sọ ni tabi ko gbọ.

Ni awọn nnkan bii ọgbọn ọdun si ogoji ọdun sẹyin, awọn ere manigbagbe kan to jẹ Yoruba pọ lọ biba, ṣugbọn mẹwaa ninu wọn la o maa gbe yẹwo ninu akọsilẹ yii.

Ogbori Ẹlẹmọṣọ

Ko si aniani bi eeyan ba sọ pe sinima ogbori ẹlẹmọṣọ wa lara awọn sinima to jade ni ilẹ Yoruba to si jẹ manigbagbe. Sinima ti ọwọja rẹ tan kalẹ kọja orilẹede Naijiria ni ti ọpọ ẹya ati ede si wo o.

Iṣe ati itan ere naa pẹlu awọn oṣere to ṣe ni wọn dun un wo.Itan iṣẹdalẹ ilu Ogbomọṣọ ni, Ogbori Ẹlẹṣọ, ni ipa ti Lalude ko ninu ere naa , ti Lere Paimọ si ko ipa Ṣọun Ogunlọla nibẹ.

Ti Oluwa nilẹ

Ninu sinima yii ni Alhaji Kareem Adepọju ti ọpọ mọ si Baba Wande ti di ilu mọọka. Sinima to kọ ẹkọ to si tun panilẹrin ni.

Ti Oluwa nilẹ da lori pataki ti Yoruba so mọ awọn dukia ilu, paapaa ilẹ Oriṣa.

Ohun to gbe soke ni bi Yoruba ṣe maa n bọwọ fawọn ohun iṣẹdalẹ rẹ pẹlupẹlu idukoko aṣa ọlaju.

Wọn gbe owo gọbọi fun lẹyin o rẹyin gbogbo awọn to lọwọ si tita ilẹ naa loriṣa ilu naa pa.

O le ku

Ajani jẹ akẹkọ ipele aṣekagba ni fasiti to n wa afẹsọna nitori ipe iya rẹ to n fẹ ko ṣe igbeyawo ni kiakia.

Sinima yii rinlẹ lasiko to jade nigba naa.

Koto aye

Ọkan lara awọn ere to gbilẹ ni nnkan bii ọgbọn ọdun sẹyin ni ere yii.

Oloogbe Ajilẹyẹ lo ṣe. Nigba naa, awọn ere to ṣe afihan igbagbọ Yoruba ninu aye akamara ni oloogbe Ajilẹyẹ maa n ṣe nigba naa.

Yemi my lover

Ọkan lara awọn ere sinima to milẹ nigba to jade ree. Ere ifẹ ni Alagba Yẹmi Ayebọ maa n saba n ṣe nigba naa pẹlu awọn orin ifẹ ninu rẹ.

Lẹyin ipapoda Ade Love, ko fi bẹẹ si awọn sinima ifẹ to ni alafibọ orin ninu mọ ki Yẹmi Ayebọ to de pẹlu sinima Yẹmi my Lover. Sinima naa da lori omidan Moji ati Yẹmi ṣugbọn ti o ba inira diẹ pade.