Sunday Igboho: Mo ṣé iṣẹ́ mọkaliki ri, bẹ́ẹ̀ sì ní mò tí ṣiṣẹ́ aponmità kí n tó ṣàrìnàkò oríire

Lojumọ oni to mọ nilẹ kaarọ o jiire, ọrọ to gbẹnu awọn ọmọ Yoruba ni ti họwu-họwu laarin Sunday Igboho ati awọn Fulani Ibarapa.

Ninu gbogbo ohun taa n wi yi, orukọ eeyan kan lo le tente eyi to mu ki a maa beere pe tani Sunday Igboho yi ti ọmọde ati agba n jẹ ọrọ rẹ lẹnu.

Eyi ti ọpọ mọ ni pe ajafẹtọ awọn ọmọ Yoruba lo pe ara rẹ ti o si tun jẹ ẹni to n ba awọn oloṣelu ṣe.

Lasiko laasigbo Modakẹkẹ vs Ife lo di ilumọọka

Modakekẹ jẹ idi tawọn kan fi n sọ pe o loogun gan an.

O ti ṣe iṣẹ mọkaliki ọkada ati apọnmita ri ki o to wa di ọlọla.

''Ọmọ atapata dide ni mi, baba mi ko si ni kobo'' ni apejuwe ti Sunday Igboho a maa saba ṣe to ba n juwe ara rẹ.

A ko ri akọsilẹ ibi to kawe de ṣugbọn ninu awọn fidio orisirisi to n fi soju opo rẹ ni Instagram, Igboho sọ pe oun jẹ iya to pọ.