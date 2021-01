Akungba Akoko Accident: Fásitì Adekunle Ajasin ṣún ìdánwò síwájú láti bọ̀wọ̀ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kú

Oríṣun àwòrán, @Advisers_corner

Adura ti ọpọ eeyan maa n gba ni pe ki ọba oke mase jẹ ka rin lọjọ ti ebi yoo pa ọna.

Amọ eyi ko ri bẹẹ fun awọn eeyan mẹjọ kan nilu Akungba Akoko nipinlẹ Ondo lọjọ Abamẹta nigba ti wọn ko agbako ijamba ọkọ.

Gẹgẹ bi iroyin to de setigbọọ ikọ iroyin BBC Yoruba ti wi, o kere tan, eeyan mẹjọ lo kagbako iku ojiji lasiko ijamba ọkọ naa to waye ni deede aago mẹfa irọlẹ.

Iroyin naa fikun pe awọn akẹkọọ fasiti Adekunle Ajasin naa wa lara awọn eeyan to dero ọrun ọhun, ti ọpọ eeyan miran si fara pa.

Oríṣun àwòrán, @KingMikasaa

Ohun to fa sababi isẹlẹ naa ni ti ọkọ akẹru kan to jẹ tileesẹ Dangote ti ijanu rẹ sọsẹ silẹ, to si ya lọ kọlu awọn eeyan to wa lawọn ọja ati ibudo itaja to wa lẹba fasiti Adekunle Ajasin naa.

Ilu Ikare Akoko ni wọn ni ọkọ akẹru ọhun ti n bọ, asiko to si n sọkalẹ lati ori oke to wa lẹba fasiti naa ni bireeki rẹ sọsẹ silẹ, to si kọlu ọpọ eeyan.

Ẹnikan ti isẹlẹ naa soju rẹ ni "Gbogbo awọn akẹkọọ to wa nibudo itaja lo kọlu, to fi mọ awọn eeyan to n rin lẹba oju ọna.

Iwadii fihan pe awọn akẹkọọ to fori sọta ijamba naa ni wọn n mura idanwo ti yoo waye lọjọ Aje silẹ, ti wọn si lọ sibudo itaja naa lati lọ se awọn ẹda iwe ti wọn nilo.

Oríṣun àwòrán, @KingMikasaa

Wo igbesẹ ti fasiti Adekunle Ajasin gbe lori isẹlẹ yii:

Wayi o, adele akọwe agba fun fasiti Adekunle Ajasin, Opeoluwa Akinfemiwa ti fi atẹjade kan sita ni kete ti isẹlẹ naa waye.

Ninu atẹjade naa si lo ti wa pasẹ pe ki wọn ti ẹnu ọna abawọle sinu ọgba ile ẹkọ naa to wa loju titi.

Atẹjade naa, to kẹdun pupọ pẹlu awọn ẹbi akẹkọọ ti isẹlẹ iku ojiji naa kan, wa jẹjẹ pe ijọba ipinlẹ Ondo ati awọn oludari ile ẹkọ fasiti naa ti n wa ọna abayọ sirufẹ isẹlẹ yii lọjọ iwaju.