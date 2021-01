Sunday Igboho: OPC ní àwọn fi ìrìnàjò náà tó ọ̀gá ọlọ́pàá, Operation Burst àti Civil Defence wà pẹ̀lú àwọn

Akọwe ipolongo fun ẹgbẹ OPC new Era, Adesina Akinpelu ti salaye bi irinajo Sunday Igboho se lọ silu Igangan lọjọ Ẹti.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori irinajo Igboho naa, Akinpelu fidi rẹ mulẹ pe kii se Igboho nikan kọ lo da lọ silu Igangan lọjọ Ẹti.

Akọ̀we ipolongo OPC New Era naa ni gba gba gba ni ẹgbẹ naa wa lẹyin Sunday Igboho nitori ka rin, ka pọ, yiyẹ nii yẹ ni.

Akinpelu fikun pe "Awa ẹgbẹ OPC New Era, The Reformed OPC, Agbekoya, Ẹgbẹ ọdọ Oodua Liberation, Oodua Alliance ati ẹgbẹ ọdọ nilu Igangan la gbaruku ti Sunday Igboho lọ silu Igangan lọjọ Ẹti.

A sọ fun wọn pe a n lọ sọ fun Seriki Fulani to wa nilu Igangan pe ko kilọ fawọn Fulani to n paayan pe ki wọn fi agbegbe naa silẹ.

O ni ọkọ Sunday Igboho lo lewaju awọn, tawọn si fi ọrọ werọ pẹlu awọn ọmọ ologun to wa loju popo.

Akinpelu ni "Gbogbo ikọ OPC to wa lẹkun iwọ oorun guusu Naijiria lo n ti Igboho lẹyin, a si n se atilẹyin fawọn baba wa lẹkun yii.

Ki wọn si to le ri Igboho gbe, gbogbo ikọ ajijagbara nilẹ Yoruba ni wọn yoo kọkọ gbe na, bẹẹ si ni kii se gbogbo Fulani ni Igboho ni ki wọn ko aasa wọn, awọn to jẹ ọdaran laarin wọn ni."

Ki ni ero ẹgbẹ Yoruba lori asẹ ọga ọlọpaa lati mu Sunday Igboho si ahamọ:

Wayi o, awọn ẹgbẹ kan to jẹ tọmọ wọn ẹgbẹ kan to jẹ tọmọ Yoruba, Yoruba Council of Elders ati Oodua Peoples Congress, OPC ti tako asẹ ọga ọlọpaa lati mu Oloye Sunday Igboho.