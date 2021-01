Sunday Igboho: Àwọn ìjọba ilẹ̀ Yoruba gbọ́dọ̀ mọ̀ pé bí aráàlú bá fárígá, kò lè sí ìjọba

Sunday Igboho ṣalaye pe asiko to fawọn alakoso iṣejọba ni ilẹ Yoruba lati mọ pe, bi wọn ba kuna lati mojuto abo araalu to dibo fun wọn, ko si igba ti araalu o ni gbe ara wọn nija.

Sunday Igboho wa fi ọwọ gbaya pe idunkooko ileesẹ ọlọpaa ko le da jinni-jinni bo awọn eeyan ipinlẹ Oyo nitori o gba oun ni akoko ati igbaradi ki oun to gbe igbesẹ to lagbara yii, eyi to jẹ ipinnu to bọ sasiko.