Sunday Igboho: Àwọn olórí Fulani tọrọ àforíjìn, wọ̀n ń fẹ́ ibagbepọ̀ àlàáfíà ni Ibarapa

Awọn olori Fulani to n gbe ni agbegbe Ibarapa ati Oke Ogun ni ipinlẹ Oyo ti tọrọ aforijin lori iwakiwa tawọn eeyan wọn hu eyi to fa gbọnmisi omi o to nibẹ.