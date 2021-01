African Eye: Wo Jane Mugo, obìnrin bíi ọkùnrin tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ bíi James Bond

Isẹ atọpinpin tabi ọlọfintoto la mọ bii isẹ to wa fun awọn ọkunrin nitori ọpọ ewu to rọ mọ.

Gbogbo ẹni to ba si maa n wo sinima ilẹ okeere ni yoo ranti akikanju ọkunrin kan ti wọn n pe ni James Bond ati ọpọ ewu to maa n la kọja nidi isẹ ọlọfintoto to yan laayo ninu sinima.