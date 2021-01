Sunday Igboho: Bí Alaafin, Ooni, Olubadan ṣe tì mí lẹ́yìn fihàn pé ìrẹ́pọ̀ ti dé sáàrin Yorùbá

Eekan ọmọ ilẹ Yoruba to n lewaju ipe fun didẹkun wahala awọn darandaran nilẹ Yoruba, oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ mọ si Sunday Igboho tun ti sọrọ nipa isẹlẹ to waye naa.

Lọtẹ yii, Sunday Igboho ti kan sara si awọn lọbalọba ati agbaagba ilẹ Yoruba, ti wọn dide ṣi ọrọ wahala awọn darandaran Fulani nilẹ to n waye bayii.

Ninu ọrọ to sọ ninu fidio kan to jade, lẹyin aṣẹ ọga ọlọpaa ni Naijiria, pe ki wọn fi panpẹ ofin mu u nitori wahala to waye ni gaa awọn Fulani lagbegbe Ibarapa, ni Igboho sisọ loju ọrọ naa.