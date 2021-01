Sunday Igboho: Gani Adams yòǹbó àwọn gómìnà Yorùbá lórí ìpìnnu ìpàdé wọn pẹ̀lú darandaran

Aarẹ ọna Kakanfo nilẹ Yoruba, Oloye Gani Adams tun ti sọrọ nipa awọn isẹlẹ to n waye lẹnu lọọlọ yii nilẹ Kaarọ Oojire.

Adams, lasiko to n kopa lori eto tẹlifisan kan nilu Eko salaye pe awa ọmọ Yoruba la n se ara wa nitori bi ko ba si ole ile, ti ita ko le wa ja.

O ni o ti foju han pe awọn eeyan kan laarin iran Yoruba lo n lẹdi apo pọ mọ awọn ọdaran kan laarin Fulani darandaran lati maa huwa ika to gogo yii.

Awọn eeyan wa lo ko ida mẹẹdọgbọn si ọgbọn laarin awọn ọdaran to n dunkooko mọ alaafia ilẹ Yoruba

2013 ni emi ati Igboho ti foju kanra kẹyin, a ko sunmọ ara wa:

Aarẹ, nigba to n sọrọ lori igbesẹ ti ajijagbara Sunday Igboho gbe nilu Igangan, salaye pe, Igboho ko bun oun gbọ rara ko to lọ silu Igangan nibi to ti fun awọn Fulani ni gbedeke ọjọ meje lati ko aasa wọn nilẹ Yoruba.