COVID-19 Health Protection Regulations 2021: Ìjìyà ẹ̀wọ̀n àti owó ìtanràn ń dúró de ẹni tó bá tàpá sófin

Aarẹ Muhammadu Buhari fi buwọlu aba ofin eto ilera to n pese aabo lori arun Coronavirus tọdun 2021 nilu Abuja.

Bi o tilẹ jẹ pe ko si ilana to tuntun ninu ofin naa nitori ọpọ ilana to wa ninu rẹ lawọn eeyan ti n mu lo amọ atilẹyin ofin ti wa bayiii lati foju ẹni to ba tẹ ofin naa loju baile ẹjọ.