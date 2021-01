Wole Soyinka: Ìlànà ẹlẹ́yàmẹ̀yà àti tẹ̀sìn ní Buhari fi ń ṣe ìjọba láti gbè sẹ́yìn ẹ̀yà kan

Akọni onkọwe nni, Ọjọgbọn Wole Soyinka kede pe ijọba Aarẹ Muhammadu Buhari n pin orilẹede Naijiria si yẹlẹyẹlẹ pẹlu ilana to n gba se ijọba rẹ.

"Laisi ani àní, orilẹede Naijiria ti pin yẹlẹyẹlẹ, ijọba to wa lode yii lo si faa," Soyinka lo sọ bẹẹ.

Soyinka ni ijọba ẹlẹnu meji ni ijọba to wa lode, "ohun to ba ṣẹlẹ tabi ẹni to ba ṣẹlẹ si lo maa sọ bi ijọba Buhari yoo ṣe woo."