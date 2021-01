Ilorin Conjoined Twins: Àwọn òbí ìbejì tó lẹ̀pọ̀ ní ọ̀kàn àwọn bàjẹ́ láti rí ibèjì wọn tó lẹ̀pọ̀

Idi ni pe awọn ibeji naa lẹ pọ ni lati igba aya lọ soke nigba to bi wọn, bi o tilẹ jẹ pe ayẹwo to se ninu oyun ko fihan pe awọn ibeji to wa ninu rẹ ti lẹpọ.