Transparency International: Wo ẹjọ́ àjẹbánu márùn-ún tó ṣeéṣe kó fí Nàìjíríà sí ipò kejì lórí àtẹ ìwà àjẹbánu

Ko jẹ tuntun mọ wi pe ajọ Transparency International to n risi ọrọ iṣedodo ninu ijọba, gbe orukọ Naijiria jade gẹgẹ bi orileede keji lẹkun iwọ oorun ilẹ Afrika, ti iwa ajẹbanu ti gbilẹ julọ.

Idi si ree ti BBC Yoruba fi se akojọpọ awọn ẹjọ ajẹbanu to milẹ titi ni Naijiria, ti ijọba ti ṣe lọdun 2020 pẹlu awọn to fẹsun kan pe, wọn lu owo ijọba ni ponpo.

O si seese ko jẹ pe awọn ẹjọ kamilaya nidi iwa ajẹbanu naa, lo mu ki ajọ TI se odiwọn Naijiria bi orilẹede keji to kundun iwọn ajẹbanu ni iwọ oorun Afirika.

Diẹ ninu awọn ẹjọ ajẹbanu to milẹ titi ni ọdun 2020 ree:

Maina ati ẹsun sise owo to le ni biliọnu meji naira basubasu:

Abdulrasheed Maina to jẹ alaga igbimọ atunto ọrọ owo ifẹyinti ni Naijiria, ni wọn fi ẹsun pe o lu biliọnu meji owo awọn osisẹ fẹyinti ni ponpo.

Ẹjọ rẹ yii lọdun 2020 gba orisirisi ọna yọ debi pe, Sẹnẹtọ kan to gba oniduro Maina, iyẹn Senẹtọ Ali Ndume jawọ kuro ninu ẹjọ rẹ nigba to sa mọ ile ẹjọ lọwọ.

Lẹyin ọpọ atotonu, wọn mu Maina wa lati orileede Niger to sa lọ, to si tun wa pada bẹrẹ si jẹjọ ẹsun ti wọn fi kan an.