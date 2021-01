Sunday Igboho: Wo àwọn èèkàn ìlú tó ń gbóṣùbá fún Òòṣà pé ó kú ọmọ ṣe

BBC Yoruba wa se akojọpọ awọn ọmọ Yoruba to lọ ki Sunday Igboho nile rẹ ati awọn to pe lori foonu pe o ku ọmọ se, to fi mọ awọn to fi ọrọ iwuri ransẹ si.