Kwara accident: Èèyàn mẹ́tàdínlógún(17) kú nínú ìjàmbá ọkọ̀ bọ́ọ̀sì lópòpóónà Jebba, ẹnìkan mórí bọ́

Eeyan mẹtadinlogun lo jona raurau ninu ijamba ọkọ ero to ṣẹlẹ lopopona Bode-Saadu si ilu Jebba nipinlẹ Kwara lọjọ Abamẹta.

Awakọ ero Toyota naa ni a gbọ pe ko le dari ọkọ ọkọ naa mọ lẹyin to ti gbiyanju lati ya ọkọ akẹru to ko ata ati ọkọ ajagbe kan to wa niwaju rẹ.