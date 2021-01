Ibadan Violence: Ṣé lóòtọ́ ní àwọn jàǹdùkú jó ìlé 200 àti ọ̀kọ́ 29 ní Ibadan?

Laipẹ yii ni iroyin fi lede wi pe awọn janduku ti sọ ina si ile to le ni igba, ti wọn si jo ọkọ ayọkẹlẹ to le ni ogun ni ilu Ibadan, ni ipinlẹ Oyo.

Amọ, ileeṣẹ ọlọpaa ti fi lede wi pe ko si ohun to jọ bẹẹ to waye, ati wi pe awọn oniroyin ẹlẹjẹ lo gbe iroyin naa.

Ninu atẹjade ti alukoro ọlọpaa nipinlẹ Oyo, Olugbenga Fadeyi fi lede lo ti sọ wi pe ọwọ awọn tẹ janduku mẹfa to ṣọṣẹ ni agbegbe Labiran ni Ọgbọnjọ, Osu Kini, ọdun 2021.

Fadeyi ni ohun to ṣẹlẹ ni pe awọn janduku to wa ni agbegbe naa jade sita ni Ọjọ Kọkandinlọgbọn, Oṣu Kinni, ọdun 2021 lati ṣekọlu si awọn ile itaja to wa ni agbegbe naa, ti wọn si dana si oju kan nibi ti wọn pagọ si.