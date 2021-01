Fulani herders: Ṣé lóòtọ́ọ́ láwọn Fulani tún ṣá aráàlú Igangan méjì ládàá nínú ilé wọn?

Ẹnikan to ko fẹ ki a darukọ rẹ ṣalaye pe niṣe ni Wakil atawọn ọmọọṣẹ rẹ lọ di ọna to lọ si awọn ilu meji yii to si sọ pe oun ṣetan lati yinbọn fun araalu to ba sun mọ ibẹ.