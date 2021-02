Sunday Igboho vs Fulani: Mó wá sí ìpínlẹ̀ Ogun láti lé àwọn Fulani ajínigbé dànù lórí ilẹ̀ Yorùbá

Iroyin to tẹ wa lọwọ lati ipinlẹ Ogun sọ pe gbajugbaja ajijagbara ilẹ Yoruba, Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho ti gunlẹ si ipinlẹ Ogun lati kọju ija sawọn janduku Fulani to n huwa ọdaran nibẹ.

Ohun iroyin to tẹ wa lọwọ sọ pe aarọ ọjọ Aje ọjọ kinii oṣu keji ni Igboho fi ilu Ibadan silẹ lọ si Ogun.

Fidio kan lori ayelujara ṣe afihan Igboho fun ra rẹ nibi to ti n ba awọn ọmọ ipinlẹ sọrọ ni Ilu Ọja Ọdan.

''Ipinlẹ Ogun ni mo wa bayii, mo wa gba awọn ọmọ Yoruba silẹ lọwọ awọn Fulani ajinigbe, awọn Fulani to fi ipa bawọn obinrin lopọ,'' Igboho sọrọ soke.

Igboho tun ni ''a ko fẹ Fulani ajinigbe mọ lori ilẹ baba wa, o to gẹẹ bayii.''

''O ya ẹ jẹ ki a wọ inu igbo Idua lọ bayii lati lọ pade awọn Fulani to n ji awọn Yoruba gbe.

Ọkan lara awọn ọmọlẹyin Igboho, Ọgbẹni Sina Akinpẹlu to ba BBC Yoruba sọrọ ṣalaye pe Igboho atawọn ọmọlẹyin rẹ gbera lọ si ipinlẹ lati kilọ fawọn Fulani lati so ewe agbejẹ mọwọ bi bẹẹ kọ, wọn o jẹ iyan wọn niṣu.

Ọgbẹni Akinpelu ṣalaye pe ko si ẹni to ranṣẹ pe Igboho atawọn ọmọlẹyin ni pato, ṣugbọn Igboho atawọn to kọwọ rin pẹlu rẹ fi ọrọ naa to awọn lọbalọba leti pe awọn n bọ wa si ipinlẹ Ogun.