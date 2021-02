ASUU 2021 strike: Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ UI ní ìyanṣẹ́lódì àwọn òṣìṣẹ́ fásítì ń ṣe àkọ́bá tó pọ̀ fáwọn

Ẹgbẹ awọn olukọ agba ni awọn ile ẹkọ giga fasiti to n bẹ loriẹede yii labẹ asia SSANU ati awọn oṣiṣẹ ti ki i ṣe olukọ, NASU ti bẹrẹ iyanṣẹlodi lonii.

O ni atunṣe gbudọ waye lori gbogbo ẹtọ ti wọn n beere fun bẹrẹ lati ori afikun owo oṣu awọn oṣiṣẹ, ẹdinwo apo aṣuwọn IPPIS, owo oṣiṣẹ fẹyinti ati bẹẹbẹẹ lọ, ki iyanṣẹlodi naa to le wa si opin.

Pupọ ninu awọn eeyan to wa ninu ọgba ile ẹkọ naa lasiko ti a ṣe abẹwo sibẹ lo jẹ akẹkọọ to wa ni opin eto ẹkọ ati awọn to ti kẹkọọ pari ti wọn n mura lati lọ ṣe agunbanirọ.