Nigerian cryptocurrency: Àwọn orílè-èdè bí China, India, Iran náà ti fi òfin de owó Crypto

China

Ofin naa jẹ ara igbesẹ ijọba China lati mu adinku ba ewu to wa fun eto owó nina lorilẹ-ede naa. Banki apapọ China fi ikilọ sita lori itakun agbaye kan to gbe kalẹ pe awọn eeyan kan n lo owo Crypto lati hu iwa ọdaran bi katakara oogun oloro, fayawọ, kiko owo pamọ lọna aitọ, ati ikowojọ ti ko ba ofin mu.

Wọn ni àwọn onijibiti le ma a lo lati gbọ bukaata igbesunmọmi, kiko owo pamọ lọna ti ko ba ofin mu, ati bẹẹ bẹẹ lọ. Koda lọdun 2019, awọn alasẹ ni Iran gbẹsẹ le ẹgbẹrun kan irin'ṣẹ iwakusa Bitcoin, to jẹ ti ileesẹ meji to ti ko igba wọle, nitori pe ina ijọba ti wọn n lo ti pọ ju

India

Bangladesh

Ọjọ kẹrinlelogun, oṣu Kejila, ọdun 2017 ni banki apapọ Bangladesh fi ofin de lilo owo Bitcoin. Ninu atẹjade kan to fi sita lo ti sọ pe nina owo naa le fa titapa si ofin to de gbigbọ bukaata igbesunmọmi ati kiko owo pamọ lọna ti ko ba ofin mu.

Morocco

Ninu oṣu Kọkanla, ọdun 2017 ni iroyin jade pe banki apapọ ati ileesẹ to n ri si pasipaarọ owo ilẹ okeere ni Morocco ti fofin de nina owó Crypto. Ati pe ijiya nla ni fun ẹnikẹni to ba gba owó lati ilẹ okeere tabi san owó silẹ okeere lai lo àwọn ajọ ti ijọba fi àṣẹ fun, tabi gba owo ilẹ okeere ti ko si ninu akọsilẹ Bank Al-Maghrib.

Uganda

Zambia

Bakan naa ni banki apapọ Zambia, kilọ fun awọn eniyan orilẹ-ede naa ninu oṣu Kẹwaa, ọdun 2018 lori nina owó Crypto, to si ran wọn létí pe kii ṣe owó to ṣe itẹwọgba lorilẹ-ede naa. Lara ewu ìwà ọdaran ti banki naa sọ pe o rọ mọ nina owó naa ni kiko owó pamọ lọna ti ko tọ ọ, jibiti, ati gbigbọ bukaata awọn agbesunmọmi. Pẹlu àṣẹ ti banki apapọ Naijiria pa yii, ọpọlọpọ miliọnu Dọla owó Crypto ni yoo ha si Naijiria, to jẹ orilẹ-ede kejì ti okoowo Bitcoin pọ si julọ l'agbaye. Bitcoin to le ni ẹgbẹrun lọna ọgọta ni awọn ọmọ Naijiria ti fi dokoowo lati ọdun 2015.