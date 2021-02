Ronke Oshodi Oke: Nígbà tí ǹkan aburú bá ṣẹlẹ̀, àwọn olólùfẹ́ gaan ló ma sọ̀rọ̀

Bi awọn ololufẹ gbajugbaja oṣere, Ronke Anthony-Ojo ti gbogbo eeyan mọ si Ronke Oshodi Oke ṣe n faraya lori ayelujara lori pe o padanu lara ọyan rẹ to tobi ti di ranto.

''Mo kan "slim down" naa ni o, ko si babara nibẹ, ṣe ẹ mọ wipe nkan ti eeyan fẹ yatọ si nkan ti o n wu ẹlomiran lara eeyan.''

Lootọ awọn eeyan gba pe ko saburu ninu pe o jo lara ṣugbọn ohun to n ka wọn lara ni wipe abusi Edumare nla iyẹn ọyan ti o ni to si n wu awọn ololufẹ rẹ mii ninu ere to tun jo lo n ka wọn lara.