Gorilla glue spray sọ obìnrin kan di èrò ilééwòsàn lẹ́yìn tó gbìyànjú láti fọ̀ ọ́ fún ìgbà 15

Arabinrin kan to n gbe nilu Louisiana ti deero ileewosan lẹyin to ṣe e ṣi fi eroja ti wọn fi n lẹ nkan pọ "Gorilla Glue spray adhesive' si irun orí rẹ dipo jẹẹli irun.

Ibẹrẹ oṣu Keji ni iroyin ìṣòro to doju kọ Tessica Brown jáde si ori ayelujara.

O sọ ninu iroyin naa pe oun ti n gbe irun ti oun ṣe kiri lati bi oṣu kan, nitori pe oun se àṣìṣe nipa lilo 'glue' ti ko yẹ ki oun lo lasiko ti eyi to ma n lo tán.

"Irun mi ti lẹmọ awọ ori, ko ṣi rara."

Gẹgẹ bi akọsilẹ to wa ni itakun agbaye Gorilla Glue, omi ko le ṣi danu, wọn si saba ma n fi lẹ taisi iléèwẹ̀, igi mọ ilẹ inu ile, ati àjà ile.

Ileesẹ to n ṣe 'glue' naa si ti ba Arabinrin Brown daro lori Twitter, nigba ti wọn gbọ nkan to ṣẹlẹ si.

Ọjọ Satide ni Brown fi fọto ara rẹ si ori Instagram rẹ @im_d_ollady lasiko to lọ si ileewosan St. Bernard Parish Hospital ni Chalmette, Louisiana, lati ṣi eroja naa danu.

Kini ileesẹ Gorilla Glue sọ?

Ileesẹ to n ṣe 'glue ' naa sọ pe àrà ọtọ ni nkan to ṣẹlẹ si Arabinrin Tessica, ati pe eroja to lo kii ṣe fun irun.