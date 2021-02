Herders-Farmers clash: Àwa darandaran ń gbé ìbọn káàkiri bẹ́ẹ̀ náà láwọn àgbẹ̀ náà ń gbé ìbọn -Ọmọ Seriki Fulani

Ọrọ yi ni BBC gbọ lati ẹnu ọkan lara awọn darandaran to wa nilẹ Yoruba.

Adamu Suleiman to ba BBC sọrọ fidi ọrọ mulẹ pe lootọ lawọn n gbe ibọn kaakiri ṣugbọn ati awọn ati awọn agbẹ lo n gbe ibọn kiri titi ti ijọba yoo fi yanju wahala to wa nilẹ.

O ni ijọba kii gbe igbesẹ to yẹ lati dẹkun ikọlu to n waye yi nitori awọn ọlọpaa ko ni irinṣẹ to kaju osunwọn.