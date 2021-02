Herdsmen invade Soyinka House: Ṣé lóòtọ́ làwọn darandaran tasẹ̀ àgẹrẹ wọ ọgbà Soyinka?

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti fesi si iroyin to gbode kan pe awọn daandaran Fulani ṣigun lọ ba ọjọgbọn Wole Soyinka nile rẹ.

Ninu alaye rẹ o ni niṣe ni Wole Soyinka pade darandarasn kan to ni oun n wa maalu rẹ́ to sọnu ti Soyinka si sọ fun pe kio gbe awọn maluuu rẹ kuro ni agbegbe ile rẹ.

O ni ọga ọlọpaa agọ ọlọpaa to wa ni agbegbe Kemta Estate gbọ si ọrọ yi to si ni ki ẹni to ni maalu naa yọju si agọ ọlọpaa lati wa ṣalaye bi ọrọ se ri.