EndSARS: Àwọn ọ̀dọ́ tẹ̀ ẹ́ pa, àmọ́ wo ìkílọ̀ Ìjọba àpapọ̀, Ọlọ̀pàá àti Gómìnà Sanwoolu

Ijọba apapọ orilẹede Naijiria ti ki awọn ọdọ to n gbero lati ṣe iwọde ni ẹnu ibode Lekki nilọ pe ki wọn ma dan an wo.

Minisita iroyin, Lai Mohammed to ṣekilọ yii kẹnu bọ ọrọ nigba to n ba awọn oniroyin sọrọ l'Ọjọbọ niluu Abuja to si ni awọn ọmọ Naijiria lẹtọ lati ṣewọde amọ iwa ipa lorukọ iwọde lawọn ko ni gba.