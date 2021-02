Shasa market Ibadan: Wo nkan tí a mọ̀ nípa wàhálà tó mú ẹ̀mí ẹnìkan lọ ní Shasa nílùú Ibadan

Ṣugbọn ṣa, iroyin to n lọ ni pe ija n waye laarin awọn eeyan to jẹ ẹya Yoruba ati Hausa ninu ọja naa.

BBC Yoruba gbọ wi pe ija naa bẹrẹ laarin ọkunrin sobata kan to jẹ Hausa, ati ọkunrin kan to jẹ ẹya Yoruba, eyi to pada yọri si iku ẹni to jẹ Hausa.