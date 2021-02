What is Valentine?: Wo àwọn ọrọ, ewì àwòrán tí kìí ṣe 'lórí irọ́' tí o lè fi yẹ́ olólùfẹ́ rẹ sí fún Valentine

" Iwọ ni ala mi to dun julọ, igba ti o ko ba si si pẹlu mi lo maa n jasi igba ẹru to le juls fun mi. N ko lee duro lati tun fi oju kan ọ ololufẹ mi. A ku ajọyọ ayajọ Valentine ololufẹ mii."

Ki ni pataki ayajọ Valentine gan naa?

Lasiko ajọdun naa, wọn maa n so obinrin ati ọkunrin pọ nipasẹ tẹtẹ oriire kan ti wọn maa n ṣe. Igbagbọ ọpọ ni pe Poopu Gelasius kinni lo yi ajọdun naa pada si ayajọ Valentine ki o to di bii ọdun pupọ sẹyin ti wọn wa bẹrẹ si ni n ṣe ajọyọ ifẹ lọjọ naa.

Itan miran dẹ tun sọ wi pe ọjọ naa gba orukọ rẹ lati ara alufa kan to n jẹ Valentine, ẹni ti wọn ni o figbakan ri fi lẹta ranṣẹ si ọmọbinrin wọda ẹwọn to wa to si pe akori lẹta naa ni "from your Valentine" to tumọ si, "lati ọdọ Valentine rẹ."