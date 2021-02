Regent, youngest king: Ọbalayé tó kéré jùlọ nílẹ̀ Yorùbá, Oloyede Akinghare gbadé nípínlẹ̀ Ondo

Laarin ọdun 2012 si 2019 ni Ọba Adeyẹmọ Adeyẹọba fi wa lori itẹ ki wọn to gbe ade le ọmọ rẹ ọkunrin, Ọba Oloyede Akinghare keji, to jẹ ọmọ ọdun mẹtadinlogun lori.

Ọba Oloyede Akinghare II ni yoo jẹ Oba karundinlaadọta ti yoo jẹ ni ilu Okelusẹ lẹyin ti awọn to tẹ ilu naa do gbera kuro ni ilu Ifẹ pẹlawọn akẹgbẹ rẹ to tẹ ilu Ọwọ ati Benin do.