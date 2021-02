Ọ̀gá àgbà ilé-iṣẹ́ aṣọ́bodè(Customs) tẹ́lẹ̀ tó kú tí wọ́n fẹ̀sùn kíkó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù jẹ kan

Abdullahi Dikko Inde: Wo ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu tí wọn fi kan ọ̀gá àgbà ilé-iṣẹ́ aṣọ́bodè tó kú

Ọpọ eeyan lo n ṣe idaro ọga agba ileeṣẹ aṣọbode orilẹ ede Naijiria tẹlẹ, Abdullahi Dikko Inde to jade laye.

Koda Igbakeji Aarẹ Naijiria nigba kan ri, Atiku Abubakar darapọ mawọn to n ṣedaro Inde to ku l'Ọjọbọ, ọjọ kejidinlogun oṣu keji ọdun 2021 yii.

Iroyin kan tiẹ sọ pe Inde papoda nile iwosan kan niluu Abuja nibi to ti n gba itọju lẹyin ti o ṣaarẹ.

Lara ẹsun ti wọn fi kan an ni pe o ko ẹgbẹlẹgbẹ biliọnu owo naira to jẹ owo ijọba jẹ nigba to wa lori aleefa gẹgẹ bi ọga agba ileeṣẹ aṣọbode Naijiria.