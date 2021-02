Ọkùnrin kan, Enoch Adamu gún olólùfẹ́ rẹ̀, Ashini Hosea lọ́bẹ lórí N85,000 lẹ́yìn tó kọ̀ láti ṣèyàwó pẹ̀lú rẹ̀

Igbesẹ ileẹjọ to n ri si ẹsun ọdaran niluu Yola, ipinlẹ Adamawa to yi adehun to wa laarin ọkunrin naa ati ololufẹ rẹ pe obinrin naa gbọdọ san ẹgbẹrun marunlelọgọrin fun un lẹyin to sọ pe oun ko fẹ ẹ mọ.