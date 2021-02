Ọkùnrin ẹni ọdún 73 sá kúrò nílé lẹ́yìn tí ìyàwó rẹ̀ lóyín ìbẹta

Obinrin ẹni ọdun mẹrinlelọgbọn yii ko lero pe oju oun yoo ri iru nnkan bayii nigba to gba lati ṣe iyawo Pili Shaban ni nnkan bii ọdun mẹrindilogun sẹyin.

Igbesi aye Zawadi Mussa Ntaliligwa bẹrẹ si n dori kodo lẹyin ti ọkọ rẹ sa kuro nile ni kete to gbọ pe ọmọ mẹta lo wa ninu oyun inu rẹ.

Ṣaaju ni obiunrin naa ti kọkọ bi ọmọ marun un tẹlẹ ki oyun ibẹta ọhun to de.

Gẹgẹ bii nnkan to sọ fun awọn akọroyin, ọkọ rẹ naa sa kuro nile laarin oṣu Karun un ọdun 2020, iyẹn lasiko ti ọwọja ajakalẹ arun Covid-19 kọkọ fi gbogbo agbaye logbologbo, ti ọpọ orilẹ-ede si wa ni igbele.

O ni "ibẹta ni mo bi loṣu kinni ọdun yii, awọn meji jẹ ọkunrin, ti eyii to kẹyin si jẹ obinrin."

Obinrin naa to n gbe lagbegbe ila oorun Tanzania ni inu oṣi ati iṣẹ ni oun n gbe lati igba ti ọkọ oun to jẹ ẹni ọdun mẹtalelaadọrin ti fi oun silẹ pẹlu ọmọ mẹjọ lati maa tọju.

Ni bayii, o ni awọn alabagbe lo n da owo jọ nigba miran ti oun atawọn ọmọ naa fi n jẹun, koda, o ni oṣi naa pọ to bẹẹ ti oun padanu ọkan lara awọn ibẹta ọhun ninu oṣu Kẹji ọdun yii.

Nigba to n ṣalaye lori ohun pato to mu ọkọ kẹru ara rẹ jade kuro nile, o ni "mo gbagbọ o ko kuro nile nitori o ti mọ pe oyun naa maa na wa ni owo to pọ."