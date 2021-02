What happened to Rochas Okorocha: Kí ló gbé Rochas Okorocha dé ilé ẹjọ́?

Alukoro ọlọpaa ipinlẹ Imo, Ikeowo Orlando sọ fun BBC pe lootọ ni awọn fi panpẹ ofin Sẹnetọ Rochas ni ọjọ kọkanlelogun oṣu keji lẹyin to fi tipatipa lọ ibi dukia kan.

Okorocha to n ṣoju ẹkun Imo West nile igbimọ aṣofin agba naa ni gomina ipinlẹ ọhun laarin ọdun 2011 si 2019.

Gẹ́gẹ́ bi Orlando ṣe sọ ọ, ijọba to wa lori alefa lọwọlọwọ gbe agbegbe kan Royal Spring Palms apartment ti pa ṣugbọn wọn ni Rochas ja wọ ibẹ.

"A pe Sẹnetọ Rochas Okorocha si ileeṣẹ wa lati wa sọrọ ohun to m nipa fifi ipa ja wọ inu ọgba naa".

Ṣaaju, ijọba ipinl Imo gbe Royal Palm Estate ti pa eyi to jẹ ohun ini kan ti wọn lọ mọ Nkechi Okorocha to jẹ iyawo Sẹnetọ Rochas lẹsẹ eyi to wa ni agbegbe Akachi ni olu ilu Owerri.