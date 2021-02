Kagara school kidnap: Onímọ̀ tako Fayemi tó ní àfi kí ìjọba má báwọn jàndùkù ajínigbé sọ̀rọ̀

Nibi ti ọrọ awọn janduku agbebọn to n ji awọn eeyan gbe kaakiri Naijiria de bayii, afaimọ ki awọn alaṣẹ ijọba ma ni ifọrọwerọ pẹlu awọn janduku ọhun.

Alaga ẹgbẹ awọn gomina ni Naijiria to tun jẹ gomina ipinlẹ Ekiti lo sọrọ yii nigba toun atawọn akẹgbẹ rẹ ṣabẹwo si Gomina Sani Bello ipinlẹ Niger lori iṣẹlẹ ijinigbe awọn akẹkọọ ileewe girama Kagara nipinlẹ naa.

Ninu ọrọ rẹ, Fayemi pe fun ibaṣepọ to dan mọran laarin awọn oṣiṣẹ eleto abo lati le koju awọn ipenija eto abo ni Naijiria.

Fayemi ṣalaye pe ina ti jo dori koko bayii lori ọrọ eto abo to mẹhẹ, eyi lo si fi ṣe pataki lati wa gbogbo ọna ti ''a le fi yanju iṣoro eto abo ni Naijiria.''

O ni lẹyin naa, o tun ṣe koko lati ṣe iwadii lori ohun to ṣe okunfa iwa ọdaran ati ijinigbe to n ṣẹlẹ kaakiri bayii.

Gomina ipinlẹ Niger ki Fayemi ati awọn akẹgbẹ rẹ to ṣabẹwo si i, bakan naa lo sọ pe asiko ti to fun ijọba apapọ lati wa nkan ṣe si ọrọ eto abo to mẹhẹ ni Naijiria.