Death penalty for rapists: Wo ìpínlẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ buwọ́lu ìdájọ́ ikú f'ẹ́nikẹ́ni tó fipá báàyàn lòpọ̀

Iku lere ẹṣẹ bayii fun ẹnikẹni to ba fipa baayan lopọ ni ipinlẹ Jigawa bayii.

Gomina Muhammad Badaru ipinlẹ Jigawa lo buwọlu ofin idajọ iku fun ẹnikẹni to ba fipa baayan lopọ to si tun ko arun HIV/AIDS ran an bayii.