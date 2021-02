Plane crash in Abuja: Ìyàwó Olasunkanmi Olawunmi ọ̀kan lára àwọn Ságẹ́ńtì tó kú l'Abuja barajẹ́ yána-yàna

Omolola Olasunkanmi to jẹ aya ọkan lara awọn ọmọ ologun to ba ijamba baalu to ja ni ẹba papakọ ofurufu Abuja bara jẹ gidi gan nigba ti BBC Yoruba ba wọn lalejo.