Covid-19 herbal medicine: Ooni ṣe ìfilọ́lẹ̀ òògùn ìbílẹ̀ coronavirus

Bi orilẹede Naijiria ṣe ti n reti abẹrẹ ajẹsara coronavirus, Arole Oduduwa, Ooni Ile Ife, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja II ti ṣe ifilọlẹ oogun ibilẹ to le gbogun ti coronavirus atawọn arun mii ninu agọ ara.

Eto naa waye ni aafin Ile Ife nipasẹ ajọ Herbal Remedies International ti Ooni jẹ alaga rẹ pẹlu ajoṣepọ gbajugbaja oniṣegun ibilẹ, Dokita Akintunde Ayeni to jẹ oludari ati alakoso ilẹeṣẹ oogun ibilẹ YEMKEM International LTD.

Awọn ti wọn ṣẹṣẹ ṣe ifilọlẹ rẹ naa ni Verozil to n gbogun ti arun karun to ba fẹ wọ agọ ara, Bitter Leaf Capsule, eyi to n ṣiṣẹ ẹjẹ ruru ati itọ ṣuga.