Fulani-Yoruba Crisis: Ìjà ti parí, a ti gbà láti má a gbé ounjẹ wá sí ilẹ̀ Yoruba padà

Ẹgbẹ Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria (AUFCDN) naa ni awọn yoo bẹrẹ si ni gbe ounjẹ pada wa si Iwọ oorun orilẹede Naijiria lasiko ipade pẹlu ijọba apapọ ti Gomina ipinlẹ Kogi, Yahaya Bello ṣe aṣoju fun ni ilu Abuja.