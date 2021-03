ENDSARS: Báwo ní Ọba Rilwan tí ìlú Eko ṣe ní $2 million àti N17 million sí inú àfin rẹ̀?

Ibeere ti awọn eniyan n bi Oba Rilwan lori ẹrọ ayelujara ni wi pe bawọ ni ọba ṣe ni iye owo to to Miliọnu meji dọla owo ilẹ okeere ati miliọnu mẹtadinlogun naira si inu afin rẹ.

Oba Akiolu ni ti awọn eniyan ba mọ ipalara to wa nipa jiji owo ọba ni, wọn o ni ṣe e, amọ ohun ko ni sepe fun wọn.

Lara awọn ọdọ n kesi Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ lawujọ lati ṣewadii bi ọba ṣe ni iye owo to to bẹẹ si ile.