Sikiru Ayinde Barrister's son: Barry Jhay kó sí gbaga ọlọ́pàá?

Gbajugbaja olorin Barry Jhay to tun jẹ ọmọ agba ọjẹ olorin Yoruba ni Naijria, oloogbe Alhaji Ayinde Barrister ni ọlọpaa ṣẹṣẹ mu laipẹ yii lori ẹsun iku ọga ileeṣẹ to n gbe awọn awo orin rẹ sita, Babatunde Oyerinde Abiodun ti ọpọ mọ si Kashy.

Ṣaaju ọjọ ti arakunrin naa papoda, a gbọ pe o fun Barry Jhay ni ẹbun ago ọwọ nla ti iye owo rẹ to miliọnu mẹsan naira eyi ti olorin naa fi buga ninu fidio kan to fi sita loju opo instagram rẹ.

Awọn awuyewuye to n lọ lode fihan pe o ti pẹ ti Kashy ti jẹ eegun ẹyin nipa ẹnawo fun iṣẹ orin kikọ Barry latori eyi to sọ ọ di ilumọka gangan lọdun 2018, "Aiye".

Ohun to jẹ kayefi ni wipe, nigba diẹ ṣaaju ki Kashy to ku, iroyin sọ pe Barry Jhay fi fidio kan hande nibi to ti n pọ ẹjẹ lẹnu.

Bi ẹ ba ranti, ajọ EFCC mu Kashy lọdun 2020 lori ẹsun jibiti ori ayelujara. Ọrọ latẹnu awọn kan to sunmọ ọ pẹti pẹti sọ pe iṣẹlẹ pẹlu ajọ EFCC pa a lara debi to kan an lẹmi eyi to mu ko bẹrẹ si ni lo oogun ni orilẹede ti ofin wn lodi si i.