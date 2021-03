Sunday Igboho: ''Ọlọ́pàá tó bá yìnbọn pa àgbẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yóò kábàmọ́ọ̀, àwọn tó ń gbé AK-47 ni Buhari ní kí ẹ pa''

Ṣugbọn Igboho sọ ninu fidio kan to fi lede lori ayelujara pe ki awọn ẹṣọ eleto abo maa lọ ṣeeṣi mu awọn agbẹ tabi ọde to n lo ibọn sakabula nilẹ Yoruba.

''Sheikh Gumi ti sọ ibi tawọn janduku to n lo ibọn AK-47 wa ninu igbo, nibẹ lo yẹ kawọn ẹṣọ eleto lọ.

Ki wọn maa tiẹ gbero lati yọ awọn ọdẹ ati awọn agbẹ to n lo ibọn lẹnu rara,'' Igboho lo sọ bẹẹ.

Ọgbẹni Igboho ni inu oun dun si aṣẹ ti Buhari pa lori ọrọ awọn to n gbe ibọn AK-47 kiri ninu igbo, o ni ariwo ti oun atawọn eeyan kan n pa nipa awọn darandaran to n gbebọn kiri ti n so eso rere niyẹn.