Prophet Shittu Adeniyi: Ẹni tó bá ń tọrọ agbe, kìí jẹ́ èèyàn ní mo ṣe tẹ́pa mọ́ṣẹ́

Eyi ni imọran ojisẹ Ọlọrun kan to ni ipenija oju, Wolii Shittu Adeniyi, ti ọpọ eeyan mọ si Wolii Oluwalogbon, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ lori awọn ohun to n la kọja ati iriri to ni nile aye.