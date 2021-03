Gani Adams: Láti ìgbà tí mo ti ń wọ aṣọ funfun ni mo ti ń rí ṣe

Aarẹ Ọna Kakanfo nilẹ Yoruba, Oloye Gani Adams tun ti sọrọ soke nipa eto aabo to mẹhẹ nilẹ Yoruba atawọn ọna abayọ si.

Oloye Adams, lasiko to n fọwọ werọ pẹlu iwe iroyin Vanguard tun mẹnuba ọpọ ipenija eto aabo tilẹ Yoruba n koju ati ewu to wa nibẹ fun iran yii.

Koda, awọn ọdaran yii lo n wa ohun alumọọni wa nilu Igangan lọna aitọ, eyi to jẹ ki Wakili atawọn ọmọ ogun rẹ ni owo tabua lọwọ lati fi ra ohun ija oloro, ti wọn fi tun n ji eeyan gbe."

Oloye Adams fikun pe bakan naa nilu Irawo Ile ati Ijere, wọn n wakusa lọwọ nibẹ lọna ti ko bofin mu, awọn ohun alumọọni ti iran to n bọ si nilo ree lati se aye wọn.

O ni ko si ọmọ Yoruba to le lọ sapa Oke Oya lati wa kusa wọn nibẹ lai fa wahala, ti ọpọ eeyan to le ni ọgọrin si ti sa kuro lawọn abule to wa ni agbegbe Ibarapa nitori ọsẹ awọn janduku yii.