Oxford AstraZeneca - Ìjọba àpapọ̀ ní kò séwu nípa abẹ́rẹ́ àjẹsára

Bẹẹ lọrọ fẹ ẹ ri pẹlu abẹrẹ ajẹsara Oxford AstraZeneca to wa lati dena arun Coronavirus, eyi ti wọn ti ko wọ orilẹede Naijiria bayii.

Lọwọ lọwọ bayii, ko din ni eeyan ẹgbẹrun mẹjọ to ti gba abẹrẹ ajẹsara naa nilẹ wa, gẹgẹ bi igbimọ amusẹya lori arun Coronavirus se wi.

Amọ nibayii, Kọmisana feto ilera nipinlẹ Eko, Akin Abayomi ti sisọ loju rẹ pe awọn ewu kan wa to rọ mọ gbigba abẹrẹ ajẹsara AstraZeneca naa.

Dokita Abayomi ni lootọ ko si ohunkohun to se oun ni ọjọ akọkọ ti oun gba abẹrẹ ajẹsara naa amọ lọjọ keji ni ori n fọ oun, ti ara si tun n ro oun pẹlu.

Lọwọ lọwọ, orilẹede Spain, Germany, France, Italy ati Holland naa ti darapọ mọ awọn orilẹede to ti dawọ duro lori fifun awọn eeyan wọn ni abẹrẹ naa.

Amọ ajọ eleto ilera lagbaye WHO ti kede pe kawọn eeyan mase dẹkun gbigba abẹrẹ ajẹsara naa nitori ko si ewu ninu rẹ.

WHO ni ko si ẹri kankan to daju nipa aleebu ti wọn ni abẹrẹ ajẹsara naa ni, eyi to ni se pẹlu ewu ẹjẹ didi.