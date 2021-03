New Minimum Wage: NLC ní bí àtúntò yóò bá bá owó oṣù òṣìṣẹ́, ọ̀dọ́ gómìnà àti aṣòfin ní yóò ti bẹ̀rẹ̀

Awọn olori ẹgbẹ osisẹ ni Naijiria ti bẹnu atẹ lu awọn to dipo aṣẹ mu lori bi wọn se fẹ sagbekalẹ abadofin kan, ti yoo gbe akoso owo osu to kere julọ ni Naijiria kuro labẹ akoso ijọba apapọ sọdọ awọn ijọba ipinlẹ.

Lasiko ipade yii, Waba ni oun to ba da fun Taiye, o di dandan ka le se bẹẹ fun Kehinde naa, tori eyi, ki atunto naa bẹrẹ lati ọdọ awọn asofin ilẹ yii.

O sọ pe: ''A setan lati fẹsẹ ipinu wa rinlẹ. Bi a ba fẹ se atunto owo osu, mo lero pe lọdọ awọn to dipo ijọba mu lo yẹ ko ti bẹrẹ.

Nigba ti wọn satunyẹwo owo osu pẹlu ida aadọta lọdun 211, atunto ida ẹgbẹrin ni wọn mu ba owo osu awọn to dipo mu ni ijọba''

''Nitori naa, to ba se pe a n wo boya ijọba ni agbara lati san owo yii, ibi to yẹ ki a ti bẹrẹ niyẹn.

Owo osu to kere julọ la wa n beere fun, to si se wi pe awọn kan ti n gba owo to ga julọ''