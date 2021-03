Sunday Igboho: Ọba alayé tó bá ṣe fídíò pé òun kò sí lẹ́yìn wa kò ní di ọjọ́ kejì

Igboho, ẹni to gbarata lori eto aabo to mẹhẹ nilẹ Yoruba ati bi awọn ọdaran darandaran kan se n pa ọmọ Yoruba tun ni ''ogun ka maa le su, ka maa le tọ nitori aibalẹ ọkan nilẹ Yoruba ti to gẹ.''