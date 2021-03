Fatai Aborode: Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní òun ti fi èèkàn PDP sí àhámọ́ lórí ikú Aborode

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lowurọ ọjọ Ẹti, agbẹnusọ fun ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Oyo, Olugbenga Fadeyi sisọ loju rẹ pe, wọn ti gbe alagba Olawuwo lọ sile ẹjọ lori ẹsun pe o lọwọ ninu iku agbẹ ati oloselu naa lagbegbe Ibarapa.

"Wọn ti fi to mi leti pe awọn ẹsun kan wa ti wọn fi kan alagba Olawuwo nipa iku oloogbe naa, a si ti gbe lọ sile ẹjọ, amọ adajọ ti ni ka fi pamọ sinu ọgba ẹwọn titi ti igbẹjọ yoo fi pari."

Iroyin kan ni awọn ọmọ ẹgbẹ oselu PDP ti n lọ ki alagba Olawuwo naa ni ileesẹ ọlọpaa to n dena iwa ijinigbe to wa ni Dugbe, nilu Ibadan.

Bẹẹ ba gbagbe, Ọmọwe Fatai Aborode jẹ ọmọ ẹgbẹ oselu PDP nilu Igangan lagbegbe Ibarapa, to si tun jẹ agbẹ alada nla to ni ọpọ eeka oko to fi gbin eso kasu.