Samia Suluhu Hassan: Ikú ààrẹ Magufuli sọ igbákejì rẹ̀ di ààrẹ obìnrin àkọ́kọ́ ní orílẹ̀èdè náà

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ọdun 2000 ni wọn kọkọ yan si ipo àṣẹ, sugbọn lọdun 2014, o di ilumọọka kaakiri orilẹ-ede Tanzania, nigba to di igbakeji alaga igbimọ aṣofin to kọ ofin tuntun.

Ọna to ma n gba mojuto rogbodiyan to ba waye ninu igbimọ, ati ibawi to ma n fun awọn ọmọ igbimọ to ma n sọrọ dáadáa, mu ki o gbayi pupọ.