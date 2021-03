Sunday Igboho: Yemi Farounbi ní kí ajìjàgbara ṣe pẹ̀lẹ́, ẹ̀kọ́ gbígbóná ń fẹ́ ṣùúrù

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Bakan naa ni Igboho tun kede pe akoko ti to ki ẹya Yoruba da wa gẹgẹ bii orilẹ-ede to ti gba ominira, eyi to ti n da awuyewuye silẹ yika apapọ orilẹede Naijiria.